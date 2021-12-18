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Katmerli Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Katmerli Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Katmerli Birleşik Zaman kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Katmerli Birleşik Zaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Katmerli Birleşik Zaman nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Katmerli Birleşik Zaman kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Katmerli Birleşik Zaman ne demek, TDK'ya göre Katmerli Birleşik Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katmerli birleşik zaman ne demek? Katmerli birleşik zaman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katmerli birleşik zaman kelimesi. Peki katmerli birleşik zaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katmerli birleşik zaman nedir, katmerli birleşik zaman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KATMERLİ BİRLEŞİK ZAMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katmerli birleşik zaman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre katmerli birleşik zaman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi

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