Katmerli Katmerli ne demek, TDK'ya göre Katmerli Katmerli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Katmerli katmerli ne demek? Katmerli katmerli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi katmerli katmerli kelimesi. Peki katmerli katmerli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre katmerli katmerli nedir, katmerli katmerli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KATMERLİ KATMERLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Katmerli katmerli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre katmerli katmerli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üst üste ve ara vermeden, aşırı bir biçimde



KATMERLİ KATMERLİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Harun sarhoşluğun sinirliliğiyle yine göbek ve gerdan titreterek katmerli katmerli gülmeye başladı.

