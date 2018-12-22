Kato’da Sarıkamış şehitleri anıldı

2 bin 900 rakımlı Kato dağında Sarıkamış şehitleri anıldı. 2 metre kar kalınlığının olduğu Kato dağında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetleri Sarıkamış şehitlerini dev Türk bayrağı açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Kato dağında 2 metre karın altında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerin yanında yer almak için ilçe merkezinden kato dağına çıkan kaymakam aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik,jandarma komando alay komutanı Tahsin Saruhan,cumhuriyet savcısı Türker Samet Kıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Hakim Ali Onur Tüzün Sarıkamış harekatında şehit olan askerleri andılar. Kato dağı, Tuzluca üs bölgesine kara yoluyla giden heyet dağın zirvesinde dev Türk bayrağı asarak şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. İlçe kaymakamı İsmail Pendik Kato dağında şu ifadeleri kullandı: "Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin anısına Mehmetçiğimizle beraber olduk. Kato'da olduğu gibi ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'le mücadele bir yana dondurucu soğuklar altında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerimize Allah'ın selamını yolluyorum. Bizler sizin sayenizde varız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sarıkamış şehitlerimizi burada andık. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: İHA