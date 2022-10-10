Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) Maaşları

Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.10

Meslek Adı :

Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruk ve kalasları istenilen ölçülerde kesen bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine üzerinde takılı bulunan testere ağzını kontrol etmek,

b) Körelen testereyi yenisiyle değiştirmek,

c) Kesilecek tomruk veya kalasların kalınlık ölçülerine göre testerenin çalışma ayarını yapmak,

d) Kesilecek tomruk veya kalasları makinenin mal verme arabası üzerine bağlamak,

e) İlgili düğmeye basarak makinenin motorunu çalıştırmak,

f) Avara kolunu çevirerek makineye yol verip dönen testerenin devrini ayarlamak,

g) Yardımcı işçilerle birlikte arabayı testereye doğru iterek araba üzerindeki tomruk veya kalasların istenilen ölçülerde kesilmesini sağlamak,

h) Kesilen parçaları ilgili kısma göndermek,

i) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, j) Körelen testereleri bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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