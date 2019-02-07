KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 23.EMITT Fuarını değerlendirdi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 23. EMITT Fuarını değerlendirdi. Fuara katıldıklarını ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gerçekleştirilen fuarın Kastamonu tanıtımına ivme kazandırdığını ifade etti.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 31 Ocak 2019 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açmıştı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'da, fuara katılarak Kastamonu Turizmini fuardaki katılımcılara tanıttı. Başkan Fındıkoğlu, fuardaki gelişmeleri ve ileriye dönük yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Bu yıl itibariyle çok kalabalık ve gösterişli bir fuardı"

23. EMITT Fuarı'nın kalabalık ve gösterişli olduğunu söyleyen Başkan Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu standına yoğunluğun fazla olduğunu ifade ederek, "Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak EMİTT'in 23. Fuarını gerçekleştirmiş bulunuyor bu yıl itibariyle çok kalabalık ve gösterişli bir fuardı. Kastamonu'nun tanıtımı için gerçekten stantımızda inanılmaz bir yoğunluk sağlandı. Stantımızda görevlilerimiz olarak ya da çalışma arkadaşlarımız olarak turizmcilerimiz, otelcilerimiz ve yöresel ürünlerimizin tanıtımı için sergilenen arkadaşlarımız vardı Kastamonu'nun tanıtımı için ciddi anlamda bir ivme kazandırdığını düşünüyoruz. Kastamonu, biliyorsunuz ki bir kültür ve turizm şehridir. Bu yıl Kültür Başkentliğini bıraktığımız Kastamonu'da iyi bir tanıtım sergilendi. Ve bununda devamında inşallah kültür ve turizm alanında iyi yerlerde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü biz, medeniyet olarak çok eski bir medeniyetiz. Kastamonu olarak ciddi anlamda iyi yerlerde olmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Dünya çapında artık Kastamonu'nun kapılarını istiyoruz"

Kastamonu'yu dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyen Fındıkoğlu, "Kastamonu'yu tanımak yaşamak anlamında biz orada bir sergileme yaptık. Kastamonu'ya davet ettik gelen insanları çünkü Kastamonu gerçekten görülmeyince ne kadar tanıtsanız da fayda etmiyor. O insanları biz buraya çağırdık, davet ettik, misafir edelim dedik. Bunun akabinde Kastamonu biliyorsunuz ki çok eski bir kültürü var. Turizm var, tarih var, doğa var, inanç var, deniz var, kış var. Gastronomi özellikle çok iyi en son katıldığımız YÖREX Fuarında ciddi anlamda gastronomide bir ivme kazandırdık. Daha öncesinde Berlin'de bir gastronomi fuarına katılmıştık. Dünya çapında artık Kastamonu'nun kapılarını açmak istiyoruz. Ve herkesi de Kastamonu'ya davet ediyoruz. Şu ana kadar gelen herkesin memnun olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geldiğince Kastamonu'ya davet ediyoruz ve misafirperverliğimizle de tanıtmak isteriz kendimizi" şeklinde konuştu.

"Şehrimizin tanıtımı ile alakalı bütün materyalleri kullanarak elimizden geldiğince Kastamonu'yu daha iyi yerlere taşıyacağız"

Kastamonu'nun tanıtımı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Başkan Fındıkoğlu, "Bundan sonrası için aslında yeni başlıyor bizim işlerimiz. Bizim bir yıldır katıldığımız fuarların hepsinde bizim için tecrübe sahip olmaktı. Ve elimizden geldiğince de bir ivme kazandırmaktı. Bundan sonra eksiklerimizi gördük. Daha iyi yerlerde olacağımızı farz ediyoruz yani daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha profesyonelleşeceğiz Kastamonu tanıtımı için elimizden geldiğince Kastamonu'yu daha iyi yerlere taşımak için buradaki yöresel ürünlerimizle, tarihimizle, otellerimizle, turizmcilerimizle şehrimizin tanıtımı ile alakalı bütün materyalleri kullanarak elimizden geldiğince Kastamonu'yu daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunda da tabi ki katkısı olarak Valiliğimizin, Belediye Başkanımızın, KUZKA'nın ve İl Kültür Turizm Müdürlüğüne de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA