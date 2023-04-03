Katsura Toe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katsura Toe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katsura Toe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Katsura Toe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Katsura Toe 10 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東江 桂汰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Katsura Toe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Katsura Toe'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Katsura Toe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Katsura Toe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Katsura Toe şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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