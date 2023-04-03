Katsutoshi Yamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katsutoshi Yamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katsutoshi Yamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Katsutoshi Yamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Katsutoshi Yamane {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Katsutoshi Yamane Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Katsutoshi Yamane'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Katsutoshi Yamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Katsutoshi Yamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Katsutoshi Yamane şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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