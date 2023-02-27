Katsuya Nagato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katsuya Nagato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katsuya Nagato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Katsuya Nagato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Katsuya Nagato 15 Ocak 1995 tarihinde Sakura, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永戸 勝也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Katsuya Nagato Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Katsuya Nagato, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Katsuya Nagato'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Katsuya Nagato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Katsuya Nagato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Katsuya Nagato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Katsuya Nagato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2017 yılında Vegalta Sendai

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

Katsuya Nagato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Katsuya Nagato şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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