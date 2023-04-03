Katsuyuki Mogi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Katsuyuki Mogi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Katsuyuki Mogi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Katsuyuki Mogi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Katsuyuki Mogi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 茂木 克行 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Katsuyuki Mogi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Katsuyuki Mogi'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Katsuyuki Mogi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Katsuyuki Mogi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Katsuyuki Mogi şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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