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Katy Perry espri yaptı! İzleyicilerin hepsi konseri terk etti
Katy Perry espri yaptı! İzleyicilerin hepsi konseri terk etti
Katy Perry, BTS sevenleri ARMY’lere ithafen şaka olarak ‘Uyku saatiniz geçmedi mi?’ dedi ve bunun ardından orada bulunan çoğu kişi alanı terk etti. Şarkı bitiminde ise konser alanında kimse kalmadı.
09 Aralık 2019 Pazartesi 09:49
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