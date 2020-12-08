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  3. Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!

Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!

Yıldız şarkıcı Katy Perry, hamileliğin ardından veremediği doğum kilolarını çektiği TikTok videosuyla takipçileriyle paylaştı. Trençkotla kameraya doğru yürüyen Perry, üzerindekini kaldırıp toparlayıcı korsesini takipçilerine göstererek kendisini tiye aldı. 600 bine yakın beğeni alan video ekrana böyle yansıdı.

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08 Aralık 2020 Salı 14:56
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