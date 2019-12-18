Katy Perry hayranlarına ‘Selâmün aleyküm’ dedi

siyah pembe çizgili payetli bir elbise giyen Katy Perry, Katar’daki Doha Kongre merkezinde konser verdi. Sahnede sevenlerini selamlayan genç şarkıcı selamı ile herkesi şaşırttı.

Sahnede seyirciye ‘Selâmün aleyküm’ diyen Perry, bir anda 2500 dönümlük alanın tek bir ağızdan çığlık atmasına neden oldu. Perry’nin bu sözünden sonra özellikle Müslüman ülkelerde, sosyal medya hesaplarında paylaşım rekoru kırıldı…