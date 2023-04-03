Kaua Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaua Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaua Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaua Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaua Ferreira 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauã Ferreira Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaua Ferreira Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Kaua Ferreira'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaua Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaua Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaua Ferreira şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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