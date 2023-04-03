Kaua Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaua Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaua Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaua Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kaua Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaua Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaua Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaua Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaua Santos 11 Nisan 2003 tarihinde Vassouras şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauã Morais Vieira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaua Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMS Sportconsulting GmbH yapmaktadır. Kaua Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kaua Santos'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 18 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaua Santosboyu ve yaşı kaç

Kaua Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaua Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Flamengo U20

Kaua Santos kimdir

Kaua Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaua Santos şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clube de Regatas do Flamengo (2020-2023)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kaua Santos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Nikita Shaleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Shaleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Shaleev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Shaleev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahman İbrahim Al Basti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman İbrahim Al Basti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulrahman İbrahim Al Basti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman İbrahim Al Basti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stepan Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stepan Lysenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Lysenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fatih Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Djekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fatih Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Djekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
AFAD Duyurdu! 6 il daha deprem bölgesi ilan edildi!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor