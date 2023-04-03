Kaua Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaua Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaua Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaua Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaua Santos 11 Nisan 2003 tarihinde Vassouras şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauã Morais Vieira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaua Santos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMS Sportconsulting GmbH yapmaktadır. Kaua Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kaua Santos'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 18 Eylül 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaua Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaua Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2021 yılında Flamengo U20

Kaua Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaua Santos şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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