Kauan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kauan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kauan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kauan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kauan 13 Ocak 2002 tarihinde Barretos şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kauan Tomé Firmino Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kauan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Kauan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Farense futbol takımında oynamaktadır. SC Farense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kauan'nin SC Farense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kauan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kauan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kauan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kauan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Novorizontino

1 Temmuz 2020 yılında Louletano

2 Ağu 2022 yılında Famalicão U23

31 Ocak 2023 yılında Farense

30 Haziran 2023 yılında Famalicão U23

Kauan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kauan şuan SC Farense takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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