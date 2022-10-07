Kauçuk Damga İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kauçuk Damga İmal İşçisi görev tanımı nedir, Kauçuk Damga İmal İşçisi ne iş yapar, Kauçuk Damga İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kauçuk Damga İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kauçuk Damga İmal İşçisi Tanımı;

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Kauçuk Damga İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kauçuk Damga İmal İşçisi Maaşları

Kauçuk Damga İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kauçuk Damga İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kauçuk Damga İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8141.10

Meslek Adı :

Kauçuk Damga İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sipariş üzerine kauçuk damgalar yapan ve bunlara birer sap takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kauçuk Damga İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işin kopyasına uygun olarak metal harf ve şekilleri tertiplemek,

b) Harfleri şasiye tespit etmek ve meydana gelen klişeyi vulkanize makinesinin yatağına oturtmak,

c) Tebeşir, porselen çamuru, alçı, dekstrin ve suyu karıştırmak ve karışımı metal bir kalıp içine koymak,

d) Kalıbı ters yüz edip klişenin üzerine bastırmak ve harflerin şekillerini çıkarmak, bunu bir fırında kurutmak,

e) Harflerin şekillerini alan bu kalıbın üstüne tam kalıp ölçüsünde bir ham kauçuk parçası koymak,

f) Kauçukla örtülen bu kalıbı vulkanize makinesinin buhar hücresine bağlamak,

g) Kauçuğun eriyip kalıba nüfuz etmesini sağlamak,

h) Kalıplanmış kauçuğu kalıptan çıkarmak,

i) Fazla kısımları kesip düzeltmek ve bir kauçuk yapıştırıcısı ile ağaç veya metal bir taban üzerine tespit etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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