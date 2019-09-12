Kaunos antik kentinde ‘Sur Duvarları’ sempozyumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkent Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Universitatdes Saarlandes, Karya Kültür ve Eğitim Vakfı işbirliğinde Kaunos kazı evinde üç gün sürecek "Sur Duvarları" uluslararası sempozyumu başladı.

Sempozyumun konusu "Batı Anadolu Savunma Yapıları" olurken, sempozyum Bilim Kurulunda bir çok yerli yabancı akademisyenler yer aldı. Sempozyum, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kaunos Kazı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pedesa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Universitatdes Saarlandes öğretim Üyesi Dr. Soner Özen düzenlediler.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Işık yaptığı açılış konuşmasında sur duvarlarının önemine değinirken, geçmişten günümüze gelen sur duvarları hakkında bilgi verdi. Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl konuşmasında, Muğla'nın kültür ve turizmde büyük ve önemli bir yeri olduğunu, antik kentlerdeki sur ve kale kapılarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA