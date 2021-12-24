Kav Mantarı ne demek, TDK'ya göre Kav Mantarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kav mantarı ne demek? Kav mantarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kav mantarı kelimesi. Peki kav mantarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kav mantarı nedir, kav mantarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAV MANTARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kav mantarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kav mantarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazitli mantarlardan, ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen ve kurusu kav olarak kullanılan bitki (Fomes fomentarius)

