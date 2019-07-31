Kavaklı Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavaklı Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir ve Kavak Belediyesi bürokratlarının yer aldığı toplantıda Başkan Demir, "Kapımız size her zaman sonuna kadar açık" diye seslenen Başkan Demir, "Artık sahaya etkin bir biçimde iniyoruz. İlçelerimize hizmet götürmek için yarış içinde olacağız" dedi.

Kardelen Düğün Salonunda muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının açılış konuşmasını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu yaptı. Sarıcaoğlu, "İlçemizdeki alt yapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edecek. İnsanlarımıza en kaliteli hizmeti en kısa sürede ulaştırma yarışı içinde olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu bu çalışma ile güçlerimizi birleştirerek ilçemizin sorunlarına daha hızlı çözüm kazandırmış olacağız. Öyle inanıyorum ki bugün burada muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizimde hizmet anlamında yol haritamızı belirlemiş olacak. Seçimden önce sizlere ne söz verdiysek artık eylem planımız hazır ve başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanını temsil ediyorsunuz"

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ın yanı sıra AK Parti ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber ile Büyükşehir ve Kavak Belediyesi bürokratlarının tam kadro yer aldığı toplantıya kısa bir süre katılan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Faruk Nafiz Özak'ta muhtarlık müessesinin önemine değindiği konuşmasında "Muhtarlar Cumhurbaşkanımızın Temsilcisidirler. Bu bakımdan kendinizle gurur duyun. Siz muhtarların yaptığı hizmetlerde bir şekilde ibadettir. Çünkü insan için vatandaşlarımız için çalışıyorsunuz" ifadeleri kullandı.

Bir süre önce başlattıkları "Muhtarlarla İstişare" Toplantılarını sürdürdüklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bundan sonra verimliliğe dayalı bir hizmet içinde olacağız.Bu toplantılarda sizlerin de görüşlerinizi alarak, verimliliğe dayalı hizmet hamlesini başlatıyoruz. İlçe belediyeleri ile güçlerimizi birleştiriyoruz. İlçelerimizde, önümüzdeki 5 yılı gayretle, çalışmayla nasıl geçiririz bunu planlıyoruz. Artık ilçelerimize hizmet ve yatırım götürmek için hep birlikte adeta bir yarışın içerisinde olacağız. Kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

"Samsun Türkiye'yi taşır"

Sahaya etkin bir biçimde ineceklerini tüm projeleri önümüzdeki 5 yıllık bir takvime bağlayacaklarını ifade eden Demir," Cumhurbaşkanımızın da Samsun'a karşı özel bir ilgisi var. Merkezi hükumet ile Cumhurbaşkanımızın da gücünü arkamıza alarak önümüzdeki beş yılı yatırım ve hizmet anlamında çok verimli bir biçimde tamamlayacağız. Bu süre de Samsun'un tüm ilçelerinin altyapı ihtiyaçları karşılanacak. Yaklaşık 2 yıl içinde de Kavak'ın 86 mahallesinin içme suyu sorunu kalmayacak. Önümüzdeki hizmet dönemimizde zamanlama ve planlamayı çok iyi bir biçimde yaparak çalışacağız. Bugün Karadeniz'in merkezi bir kenti olan Samsun, sahip olduğu potansiyeli ile Türkiye'yi taşır. Ve biz Samsun'un kalkınmasını tüm ilçeleri ile birlikte sağlayacağız" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Kavak Belediyesi Çok Amaçlı Kardelen Düğün Salonunda gerçekleştirilen İstişare Toplantısı ardından Kavak Belediyesi kurmaylarıyla ilçenin 5 yıllık yatırım ve hizmet programını belirledi.

Kaynak: İHA