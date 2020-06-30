Kavaklıdere’de parsel bağlantılarına başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yatırımlarını sürdürüyor. Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde dev alt yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere ilçesinde alt yapı çalışmalarında da sona yaklaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine 11 milyon liralık alt yapı yatırım çalışmaları kapsamında 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 800 parsel bağlantı işi yapılıyor.

9 bin metre kanalizasyon hattı döşendi

Kavaklıdere'de yapımı devam eden kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50'si hibe (SUKAP) , yüzde 50'si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 800 parsel bağlantı işi yapılacak. Proje 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak. 11 bin metre kanalizasyon hattının 8 bin metresi tamamlandı. İlçede 800 parsel bağlantısının yüzde 60'ı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada "Muğla'da alt yapı ile ilgili büyük yatırımları ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bodrum ve Fethiye ilçelerimizde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Kavaklıdere ilçemizde devam eden alt yapı çalışmaları ile güzel ilçemiz modern bir alt yapıya kavuşuyor. 11 bin metre kanalizasyon hattının 9 bin metresini tamamladık. İlçede parsel bağlantılarına başlandı" denildi.

Kaynak: İHA