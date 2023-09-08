Kavaklıdere’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 İlçede modern alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kavaklıdere İlçe Merkezinde yapımı tamamlanan, altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere İlçesi girişinde bulunan 1300 metrelik yolun sıcak asfalt çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve yol trafiğe açılmıştı. Büyükşehir ekipleri Kavaklıdere İlçe girişinin ardından Turgut Özal Bulvarı, Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Asfalt çalışmalarının önümüzdeki tamamlanması planlanıyor

Ekipler çalışmalarda, Turgut Özal Bulvarının bölünmüş yola kadar 1150 metrelik kısmında 2. kat asfalt ve 1000 metre hendek beton imalatını gerçekleştirdi. Ayrıca Turgut Özal Bulvarında bölünmüş yolun sağ şeridinde 750 metre 2. kat ve 1500 metre bordür imalatı tamamlanırken, sol şerit üzerinde 800 metre ilk kat sıcak asfalt, yağmur suyu drenaj çalışmaları tamamlandı.

Menteşeoğlu Caddesi üzerindeki yağmur suyu drenaj çalışmaları da tamamlanırken 200 metre Mustafa Yılmaz Caddesinde de 450 metre bordür imalatı ve ilk kat asfalt serimleri gerçekleştirildi. Sazak Caddesi üzerinde ise 1450 metrelik yolun 800 metresinde 2. kat sıcak asfalt dökümü ve 950 metrelik hendek betonu imalatı bitirildi. Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde; sıcak asfalt çalışmalarının önümüzde hafta tamamlanması planlanıyor.

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Ekipler, ayrıca Turgut Özal Bulvarında bordür ve asfalt çalışmaları ile Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde kaldırım imalat çalışmalarına da devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)