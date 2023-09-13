Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde modern alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde modern alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kavaklıdere İlçe Merkezinde, yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere İlçesi girişinde bulunan Bin 300 metrelik yolun sıcak asfalt çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve yol trafiğe açılmıştı. Büyükşehir ekipleri Kavaklıdere İlçe girişinin ardından Turgut Özal Bulvarı, Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde 4 km'lik sıcak asfalt çalışması tamamlanıp yol çizgileri çizildi.

Ekipler, Turgut Özal Bulvarında bölünmüş yolun sol şerit üzerinde 800 metre güzergahta, 2. kat sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Ayrıca Turgut Özal Bulvarında bordür ve asfalt çalışmaları ile Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde kaldırım imalat çalışmalarına da devam ediyor.

Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Sen Türkülerini Söyle final yaptı! Şampiyon belli oldu!
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
Yabani dizisi yeni sezonda yerini aldı, Yabani dizisinin oyuncuları kimler? Yabani dizisinin konusu nedir?
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
İmamoğlu’dan Kılıçdaroğlu’yla telefonda görüştü: ‘neden davet edilmedim’ açıklaması
Son Haberler
2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı
2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı
FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı
FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı
Balıkesir’de ulaşımda sıkı denetim
Balıkesir’de ulaşımda sıkı denetim
Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı
Sosyete hırsızlar Kuşadası’na dadandı
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
YKS ek tercih kılavuzuyla üniversitelerin boş kontenjanları yayınlandı! İşte ÖSYM 2023-YKS ek tercih kılavuzu pdf
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic 'Çetnik selamı' ile gündem oldu! Çetnik selamı nedir? Ne anlama gelir?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu neden gündem oldu? ne söyledi? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, hakkında neden soruşturma açıldı? İşte detaylar!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!