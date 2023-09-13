Kavaklıdere’nin 3 mahallesi sıcak asfalta kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde modern alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kavaklıdere İlçe Merkezinde, yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, üstyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere İlçesi girişinde bulunan Bin 300 metrelik yolun sıcak asfalt çalışması geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve yol trafiğe açılmıştı. Büyükşehir ekipleri Kavaklıdere İlçe girişinin ardından Turgut Özal Bulvarı, Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde 4 km'lik sıcak asfalt çalışması tamamlanıp yol çizgileri çizildi.
Ekipler, Turgut Özal Bulvarında bölünmüş yolun sol şerit üzerinde 800 metre güzergahta, 2. kat sıcak asfalt çalışmalarına başlayacak. Ayrıca Turgut Özal Bulvarında bordür ve asfalt çalışmaları ile Menteşeoğlu, Mustafa Yılmaz ve Sazak Caddelerinde kaldırım imalat çalışmalarına da devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA