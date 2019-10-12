Kavaklıdere’nin alt yapı hizmeti başladı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Kanalizasyon işi ihalesi geçtiğimiz ay yapılmış ve sözleşmesi imzalanmıştı. Yer tesliminin ardından şantiye kurumu yapıldı ve kanalizasyon çalışmasına başlandı.

550 günde tamamlanacak

Kavaklıdere'ye yapılacak olan kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50'si hibe (SUKAP) , yüzde 50'si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak. 550 günde tamamlanacak olan proje KDV dahil 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak.

Kavaklıdere'ye hayırlı olsun

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kavaklıdere ilçemizin alt yapı sorunu tamamen çözüme kavuşuyor. Bölgede şantiye kurumu ay sonunda bitecek. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak. Çevrenin korunması ve insan sağlığına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarına hızla devam etmektedir ve edecektir. Bu önemli projenin Kavaklıdere ilçemize ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyoruz"

Kaynak: İHA