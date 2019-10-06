Kavaklılar Derneği’nden Şahin Dağları’na gezi

SAMSUN (İHA) – Kavaklılar Derneği üyeleri, Kavak'ta bulunan Şahin Dağları'na gezi düzenledi.

Kavaklılar Derneği Başkanı Ersin Erge, hemşehrileri ve bazı dernek üyeleri ile birlikte Şahin Dağları'nda incelemelerde bulundular. Başkan Ersin Erge incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erge yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kavak ilçemiz oksijeni bol bir ilçedir. Verem hastaları eskiden ilçemize gelip kalırlardı. Temiz havada iyileşirlerdi. Şimdi altın aramak için geliyorlar. Ormanlarımız kesiliyor. Şahin Dağları'nda Kanadalı şirket altın arıyor. Amacımız toprağımıza, doğamıza, vatanımıza sahip çıkmaktır. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Gelecek nesle bugünden daha iyi bir doğa bırakmalıyız. Şahin Dağları'ndan çıkarılacak altının yüzde 94'ünü Kanadalılar, yüzde 6'sının ülkemize kalması milli kazançta düşündürücüdür. Eminim ki hemşehrilerim, çevreci sivil toplum kuruluşları ve federasyon başkanlığımız bu hususun takipçisi olacaklardır" dedi.

Kaynak: İHA