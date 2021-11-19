Kavakpınar Masal Parkı’nın yapım aşamasında sona gelindi! Çocuklar için popüler çizgi film temaları hazırlandı

Kavakpınar Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerinde yapımı süren Masal Parkı’nda çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 8 bin metrekarelik masal parkında son rötuşlar yapılıyor. Parkta incelemelerde bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kavakpınar Masal Parkı tamamlandığında çocukların oldukça eğlenceli vakit geçirebileceği bir mekana kavuşacaklarını söyledi.

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Kavakpınar Masal Parkı tamamlandığında çocuklar, sevdiği kahramanlar ve ünitelerde eğlenceli vakit geçirebilecekler. Çocuklar açık alanda Keloğlan ile Dev’in hikayelerini dinlerken çadır alanında ise Rafadan Tayfa karakterlerinin meşhur kırmızı kamyonetine binebilecek. Masal Parkı’nda aynı zamanda Göbeklitepe maketi, masal tiyatrosu, oyun parkı, masal anlatan ağaç, kütüphane ve amfi de bulunacak.