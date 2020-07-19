Kavakpınar Spor Kompleksi yakında Pendik'te hizmete açılacak!

Pendik Belediyesinin 6. spor kompleksi olacak olan Kavakpınar Spor Kompleksi, vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor.

Abdi İpekçi Caddesi ile Albayrak Caddesi kesişiminde yapılan Yayalar Spor Kompleksi, toplam 2 bin 615 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesiste fitness salonu, pilates salonu, minder sporları salonu ve basketbol salonu yer alacak.

Kavakpınar Spor Kompleksi, Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Yeşilbağlar Spor Kompleksi ve Dolayoba Spor Kompleksi ile henüz yeni tamamlanan Yayalar Spor Kompeksi’nin ardından Pendik Belediyesinin 6. spor kompleksi olacak.

''ŞEHRİMİZİ SPOR TESİSLERİYLE DONATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ''

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sporun insan yaşamı için önemli bir unsur olduğunu dile getirerek spor yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Başkan Ahmet Cin: “Yayalar Spor Kompleksinin ardından bir spor kompleksimizi daha tamamlamaya hazırlanıyoruz. Hemen arkasından Güllübağlar Spor Kompleksimizi tamamlayacağız. Kaynarca Spor Kompleksi’nin inşası hızla devam ediyor. Şehrimizi spor tesisleriyle donatmayı sürdüreceğiz.”dedi.