Kavak’ta 41 mega proje

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası hayata geçirmeyi planladığı 41 mega projeyi vatandaşlara tanıtarak destek istedi.

Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, 19 Mayıs Mahallesi sakinleri ile Kardelen Düğün Salonu'nda proje tanıtım toplantısında bir araya geldi. Mahalle sakinlerine 31 Mart seçimleri sonrası hayata geçirmeyi planladığı 41 mega projeyi tanıtarak destek isteyen Sarıcaoğlu, "Bu beş yıl içinde sizlerle tam altı seçime girdik. Ve hiçbirinde de beni mahcup etmediniz. Ben de sizlere elimden geldiğince hizmetin en iyisini sunmaya gayret ettim. Bundan sonraki dönemde de aynı tempoda ilçem için çalışmaya devam edeceğim. İstiyoruz ki başlattığımız bu kalkınma hareketi devam etsin. Kavak yatırımları bundan sonra da alsın. Öbür tarafın sizlere verebileceği hiçbir şey yok. Onun için gittikleri tüm yerlerde her partinin adayı olduğunu söylüyor. Davasını satanlarla yediği ekmeğe ihanet edenlerin ardından gitmeyin" dedi.

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Bizim derdimiz koltuk ve makam değil. Biz derdimiz ülkemizin bekası. Ülke elden gittikten sonra belediye neye yarar. 31 Mart'ta mesele belediye değil geleceğimizi oylayacağız. Birileri algı peşinde sakın kafalarınız karışmasın" diye konuştu.

Kavak'ın her seçimde olduğu gibi bu seçimde de üzerine düşeni en iyi biçimde yapacağına inandığını belirten AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "31 Mart bir yerel seçim ama sonuçları itibarıyla bir genel seçim kadar önemli. Yaşananları, kim kiminle ittifak görüyoruz. Cumhur İttifakı seçim kazanmak için oluşturulmuş bir ittifak değildir. Bu milletin birlik ve beraberlik içinde devam etmesi için oluşturulmuş bir ittifaktır. 31 Mart içerideki hainler ile dışarıdaki düşmanların bir hesaplaşma seçimidir o nedenle beka diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA