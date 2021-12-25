Kavara ne demek, TDK'ya göre Kavara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavara ne demek? Kavara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavara kelimesi. Peki kavara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavara nedir, kavara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAVARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kavara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balı alınmış petek

- Kovanda özellikle kış aylarında arıların yemesi için bırakılan bal

- Yel, gaz

- Gürültü, patırtı



KAVARA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kavara çekmek

