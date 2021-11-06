Kavat ne demek, TDK'ya göre Kavat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavat ne demek? Kavat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavat kelimesi. Peki kavat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavat nedir, kavat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAVAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kavat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kavat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pezevenk

