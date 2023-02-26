Kaveh Rezaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaveh Rezaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaveh Rezaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaveh Rezaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaveh Rezaei 5 Nisan 1992 tarihinde Eslamabad Gharb, Kermanshah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da کاوه رضایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaveh Rezaei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creative & Management Group yapmaktadır. Kaveh Rezaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kaveh Rezaei'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaveh Rezaei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kavehrezaei/

http://www.facebook.com/kaveh.rezaei39

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Kaveh Rezaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaveh Rezaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kaveh Rezaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaveh Rezaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Foolad FC U19

1 Temmuz 2009 yılında Foolad

1 Temmuz 2012 yılında Saipa FC

29 Aralık 2014 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2017 yılında RSC Charleroi

22 Ağustos 2018 yılında Club Brugge

27 Ağustos 2019 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2020 yılında Club Brugge

31 Temmuz 2020 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2021 yılında Club Brugge

4 Ağustos 2021 yılında OH Leuven

30 Ağustos 2022 yılında Tractor

Kaveh Rezaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaveh Rezaei şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaveh Rezaei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foolad Khuzestan (-2009)

İran takımında 24 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

İran U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 10 gol atmıştır.

İran U22 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 11 gol atmıştır.

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