Kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe cezası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden şahıslara korona virüsü nedeniyle uygulanan sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Duvar örme anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden şahısların her birine 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Önceki gün Viranşehir ilçesinde duvar örme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: İHA