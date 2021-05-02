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  3. Kavga etmişlerdi! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'tan Kerem Alışık hakkında suç duyurusu!

Kavga etmişlerdi! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'tan Kerem Alışık hakkında suç duyurusu!

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde Murat Ünalmış ile Kerem Alışık arasında tartışma yaşanmıştı. O anların ardından Murat Ünalmış'ın rol arkadaşı Kerem Alışık hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kavga etmişlerdi! Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış'tan Kerem Alışık hakkında suç duyurusu!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında yaşanan tatsızlık sette gergin anlar oluşmasına neden olmuştu. Feleki karakterine hayat veren Kerem Alışık ile Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış arasında yaşanan tartışma magazin gündemine konu olmuştu. 

Magazin Hattı'nın özel haberine göre Murat Ünalmış, rol arkadaşı İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile avukatı Bulutcan Kıran aracılığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları Nazan Kesal, Bülent Polat, Hilal Altınbilek, Polen Emre, Şahil Vural ve yönetmen Murat Saraçoğlu'nun görgü tanığı olarak ifade vermeye hazır oldukları belirtildi. Aynı zamanda dilekçede, yaşanan gergin olayın kaydının olduğu ifade edildi. 

Gerçekleştirilecek soruşturmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın Feleki'si Kerem Alışık hakkında kamu davasının açılıp açılmayacağı henüz net değil. Öte yandan dizide Alışık ve Ünalmış arasında bir hafta önce de gerginlik yaşandığı ve dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın gerginlik yüzünden Adana'ya gidip ortamı sakinleştirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kerem Alışık tartışma esnasında öfkelenerek Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" demişti. Gergin anlar, Bir Zamanlar Çukurova'nın yönetmeni Murat Saraçoğlu tarafından kayıt altına alınmış ve gerilimin büyümesiyle sete, yönetmen Saraçoğlu tarafından ara verilmişti.

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