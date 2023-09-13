Kavga ihbarına giden polis ekibine ateş açıldı

Konya'da silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kavga ihbarına giden polis ekibine ateş açıldı

Konya'da silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Polis aracına kurşun isabet ederken, olay yerinden kendi aracıyla kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi Bozkır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekiplerine cadde üzerinde bulunan bir evden ateş açıldı. Açılan ateş sonrası polis memurlarından yaralanan olmazken, sivil bir polis aracına 2 kurşun isabet etti. Bunun üzerine polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs ise 42 AHM 02 plakalı aracıyla olay yerinden şehir merkezi istikametine kaçtı. Olayın yaşandığı cadde bir süre trafik akışına kapatılırken, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, olayın şüphelisi olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen 31 yaşındaki A.S., Lalebahçe Polis Merkez Amirliğine kendi aracıyla giderek suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan A.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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