Kavga sırasında pazaryerindeki kadını vuran zanlı tutuklandı

Çanakkale'de husumetli olduğu kişiyle kavga ettiği sırada silahını ateşleyerek pazaryerindeki bir kadını ağır yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre pazara giden H. T., aralarında husumet bulunduğu bir kişiyle tartıştığı sırada yanındaki silahla 3 el ateş etti. Olay esnasında pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise merminin sırtını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri kısa süre içerisinde zanlı H. T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri alınan zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan zanlı H.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Filiz Çayırlı'nın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA