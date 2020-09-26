Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılarCumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşuyor (CANLI)İngiltere Başbakanı Johnson'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı!İçel İdmanyurdu Spor - Erbaaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Hindistan'dan aşı için tüm insanlığa sözSakarya'da sağlık çalışanına makasla saldıran 5 şüpheli yakalandıErkek Milli Voleybol Takımından 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildiHalil Sezai'nin komşusundan baltalı fotoğraf açıklaması: Tamamen sahte!Afganistan'da sivillere bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralıDoktora tehdit: Kenti terk et yoksa beni katil edersin!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar

Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki üç şüpheli, kavgada yaralandıkları için çağırdıkları sağlık personeline ve ambulansa saldırdı. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 3 şüpheli kavgada yaralandıkları için çağırılan sağlık ekibine saldırdı, ambulansa da zarar verdi. Gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakılırken, Vali Salih Ayhan olayı kınadı. İlçe merkezinde Esentepe Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgada yaralanan Ö.C., B.E. ve R.Ö, içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken ambulansta hasar oluştu.

Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar

Sağlık personeli, kendilerine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C., B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Kavga var diye çağırdıkları sağlık çalışanlarına saldırdılar

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, "Dün gece saatlerinde kendilerine yardım etmek üzere olay yerine intikal eden sağlık görevlilerimize saldıran kendini bilmezlere gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Fedakarlık örneği sağlık görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT