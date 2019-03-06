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Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Nuri S. ile Kadir Durgut (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Nuri S. ile Kadir Durgut (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Nuri S. üzerindeki bıçakla Kadir Durgut'un vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı. Mehmet Nuri S. daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durgut'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayın şüphelisi Mehmet Nuri S'yi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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