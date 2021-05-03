Kavgada kafasına ekmek bıçağı saplanmıştı! 17 yaşındaki E.A. bu kez de uyuşturucuyla yakalandı!
Tüm Türkiye'nin 'kavgada kafasına ekmek bıçağı saplanan genç' olarak tanıdığı ve o görüntülerle dehşete düştüğü E.A., bu kez de uyuşturucu ile yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside E.A.'nın üzerinden uyuşturucu çıkmasıyla 17 yaşındaki genç, çocuk şubeye sevk edildi.
Karıştığı bir kavgada kafasına ekmek bıçağı saplanan ve görüntüleriyle dehşete düşüren 17 yaşındaki E.A.'nın ismi, bu kez de uyuşturucu ile gündeme geldi. Şüphe üzerine durdurulan bir ticari takside bulunan E.A., üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.
6 GÜN HASTANEDE KALMIŞTI
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi, İnce Sokak'ta 6 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki E.A.'nın kafasına ekmek bıçağı saplanmıştı.
Kafasında bıçak saplı halde çekilmiş görüntüleriyle herkesi dehşete düşüren E.A Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınmasının ardından 6 gün boyunca tedavi görmüş, ardından sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün, şüphe üzerine durdurduğu bir ticari taksinin içinden yolcu olarak E.A. çıktı. Yapılan arama sonucu, 17 yaşındaki gencin üzerinden uyuşturucu çıktı.
Gözaltına alınan E.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. E.A. hakkında, çocuk mahkemesi tarafından yaralama suçundan yakalama kararı da bulunduğu ortaya çıktı.