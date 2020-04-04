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  3. Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara "sosyal mesafe" kuralından para cezası

Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara "sosyal mesafe" kuralından para cezası

İçişleri Bakanı Soylu, bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" için 3 bin 150'şer lira ceza verildiğini açıkladı

Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara "sosyal mesafe" kuralından para cezası

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesildi." bilgisini verdi.

Bir başka ilde de kumar oynarken yakalanlara sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150 lira ceza verildiğini belirten Bakan Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.

Kaynak: AA




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