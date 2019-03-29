Kavgayı ayıran polise saldıran kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde F.B. (26) ile ismi öğrenilemeyen kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayın büyümesi üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. F.B. elindeki satırla kavgayı ayırmaya çalışan bir polise saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında bir polisin omzu çıkarken, F.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA