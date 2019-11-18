Kavgayı ayırırken bıçaklanarak öldürüldü (3)
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, kavga eden iki grubu ayırmaya çalışırken göğsünden bıçaklanarak öldürülen evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım'ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ahmet Ö. (29) çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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