Kavgayı ayırmak isteyen akademisyen İbrahim Kaan Tekin öldürüldü

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Pazarlama Programı Bölüm Başkanı olarak görev yapan İbrahim Kaan Tekin, ailesini görmek için gittiği Mersin’in Anamur ilçesinde öldürüldü.

Cadde ortasında iki grup arasında çıkan kavgayı gören 29 yaşındaki Tekin, tarafları ayırmak isterken bıçaklandı. Yaralanan akademisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKADEMİSYENİ ÖLDÜREN KATİL KAÇTI

Akademisyenin cenazesi, otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi. Şüpheliler ise kaçtı. Arama çalışmaları sürüyor.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, olaya ilişkin açıklama yaptı. Aydın açıklamasında, “Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden İbrahim Kaan Tekin'in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Öğretim görevlimiz, genç, çalışkan, güler yüzlü ve işini severek yapan bir hocamızdı. O aramızdan ayrıldı, geride büyük bir boşluk bıraktı. Biz onu çok iyi bilirdik, ondan razıydık. Haklarımız helal olsun. Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.