Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı
Ortaköy’de yolcular arasında çıkan tartışmayı durdurmak isteyen otobüs şoförü, sürücü koltuğundan kalkıp yolcuların yanına gitti. Bu sırada koltuğun yanına gelip şoförün cep telefonunu alan hırsız otobüsten inip kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken polis ise hırsız ile ilgili arama başlattı.
Ortaköy Dereboyu’nda yaşanan olayda bir halk otobüsü şoförünün kavga eden yolcuları ayırmaya gittiği sırada şoför koltuğundaki cep telefonu çalındı. O anlar otobüsün kamerasına anbean yansırken polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.
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