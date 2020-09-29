Kavgayı durdurmak istedi! Kaşla göz arasında telefonunu çaldırdı

Ortaköy’de yolcular arasında çıkan tartışmayı durdurmak isteyen otobüs şoförü, sürücü koltuğundan kalkıp yolcuların yanına gitti. Bu sırada koltuğun yanına gelip şoförün cep telefonunu alan hırsız otobüsten inip kayıplara karıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken polis ise hırsız ile ilgili arama başlattı.