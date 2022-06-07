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Kavilik ne demek, TDK'ya göre Kavilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kavilik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kavilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kavilik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kavilik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kavilik ne demek, TDK'ya göre Kavilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavilik ne demek? Kavilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavilik kelimesi. Peki kavilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavilik nedir, kavilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAVİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kavilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kavi olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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