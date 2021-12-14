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Kavmiyat ne demek, TDK'ya göre Kavmiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kavmiyat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kavmiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kavmiyat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kavmiyat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kavmiyat ne demek, TDK'ya göre Kavmiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kavmiyat ne demek? Kavmiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kavmiyat kelimesi. Peki kavmiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kavmiyat nedir, kavmiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAVMİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kavmiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kavmiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kavmiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etnografya

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