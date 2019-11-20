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Kavşaklar rengarenk oldu

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yaptı.

Kavşaklar rengarenk oldu

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yaptı.

Şehrin en işlek noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışması yaptıklarını söyledi. Yetkililer, "Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek" diye konuştu.

Kavşaklar rengarenk oldu

Kavşaklar rengarenk oldu

Kaynak: İHA

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