Kavşakta 3 araç birbirine girdi

Zonguldak Alaplı ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı yapay şelale üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametine gitmekte olan Behçet A.'nin kullandığı 06 DU 9581 plakalı resmi araç, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı esnada,Akçakoca istikametinden gelmekte olan Derya.C idaresindeki 81 AAL 134 plakalı araç ile Hamza İ.'nin kullandığı 67 EH 562 plakalı otomobiller çarpıştılar.

Çarpmanın şiddetiyle Akçakoca istikametinden gelen 81 AAK 134 otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaplı Devlet hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sonrasında üç araçta maddi hasar meydana gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol ise Trafik polislerinin çalışması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: İHA