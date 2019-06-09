Kavşakta otomobil ekip otosuna çarptı: 1'i polis, 2 yaralı

UŞAK'taki kontrolsüz kavşakta, otomobilin ekip otosuna çarpması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan ve 0.84 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Şehit Alim Yılmaz Caddesi ile Aksaray Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aksaray Caddesi'nden Yeşilköy Caddesi yönüne giden İbrahim Yangıncı (21) yönetimindeki 64 BH 548 plakalı otomobil, devriye görevindeki Ömer Faruk Erçin yönetimindeki 64 A 4842 plakalı polis otosuna yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis otosu devrilirken, araçtaki polis memurlardan Ömer Faruk Erçin ve otomobil sürücüsü İbrahim Yangıncı yaralandı. Araçtaki diğer polis memuru Ali Demir'in ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı görenler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Yangıncı'nın 0.84 promil alkollü olduğu ve daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konluduğu belirlendib

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA