Kavun Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kavun Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Kavun Yetiştiricisi ne iş yapar, Kavun Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kavun Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kavun Yetiştiricisi Tanımı;

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Kavun Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kavun Yetiştiricisi Maaşları

Kavun Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kavun Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kavun Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.13

Meslek Adı :

Kavun Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bahçe ürünlerinden kavunun kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kavun Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sonbaharda toprak tavında iken pullukla derin sürüm yapmak ve keseklerin parçalanması için uygun tarım aleti ile sürmek suretiyle toprak hazırlığını yapmak, b) Sürümden sonra gübreleme yapmak,

c) Karık pulluğu ile karıkları açmak,

d) Kavun tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak ve üzerini toprakla örtmek,

e) Dikimden hemen sonra fidelere can suyunu vermek,

f) Meyvenin oluşum döneminde mümkün olduğunca az sulama yapmak,

g) Meyve büyüklüğü 5-6 cm olduktan sonra sulama yapmak,

h) Yabancı ot mücadelesi için ot mücadelesi yapmak,

i) Hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek,

j) Erkencilik açısından fide yetiştirmek ve fide dikimi yaparak kavun tarımını yapmak,

k) Olgunlaşan kavunların hasadını elle yapmak,

l) Hasat, depolama ve taşıma sırasında kavun zedelenmemesine dikkat etmek,

m) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarını yapmak,

n) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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