Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kavurma tarifi Google'da en çok araştırılan tarifler arasına girdi. Kurban bayramının olmazsa olmazı kavurmaya sofranızda yer vermek isterseniz tarifi haberimizde bulabilirsiniz. İşte Kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Sulu kavurma tarifi...

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

KAVURMANIN TARİFİ

Öncelikle kuyruk yağını çok ince bir şekilde doğrayın ve bir tencerenin içine atarak yağını salana kadar kavurun. İçine iyice yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı etinizi ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başlayınca sıcak suyu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında ara sıra tencerenin kapağını açmadan sallayarak etleri ters düz edin. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Yanında şahane bir pirinç pilavı ve buz gibi bir ayranla birlikte etler sıcakken servis edin.

Afiyet olsun.

Sulu Kavurma Tarifi İçin Malzemeler

500 gramkuşbaşı dana eti

1 adet büyük boykuru soğan

1/2 çay bardağızeytinyağı

1 yemek kaşığıtereyağ

4 su bardağısıcak su

1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

Sulu Kavurma Tarifinin Püf Noktası

Yemeğinizi hazırlarken, bir kenarda sıcak suyu hazır bulundurun. Etin sertleşmemesi için, kesinlikle ve kesinlikle sıcak su kullanmalısınız.

Sulu Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Kuşbaşından biraz daha küçük doğranmış olan etinizi alın ve 3 dakika kadar ocakta kızdırdığınız bir düdüklü tencerenin içerisine alın.

Tahta bir kaşık yardımıyla bir kaç kez karıştırın ve etler suyunu salıp tekrar çekene dek, ara ara karıştırmaya devam edin.

Etler suyunu çektikten sonra, 4 su bardağı sıcak suyu etlerin üstüne gezdirin. Kaynamaya başlayınca, düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.

Bu sırada; kuru soğanı güzelce rendeleyin ve bir kenara alın.

Etler piştikten sonra, düdüklü tencerenin kapağını açın. Başka bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını alın, yağ kızmaya başlayınca içerisine rendelediğiniz soğanı alın ve rengi pembeleşinceye dek kavurun. Ardından suyuyla birlikte, pişmiş olan etleri de tencereye alın ve birlikte kıvam alıp, güzelce pişmeleri için, ocağın altını kısıp, tencerenin kapağını hafif aralık bırakarak, yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın.

Daha sonra tuzunu ve karabiberini ilave edip, güzelce karıştırın ve sıcak sıcak servis edin.