Kavurma nasıl yapılır? Lezzetli kavurma tarifi?

Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma ülkemizde tüm sofralarda severek tüketiliyor. Vatandaşlar kavurma nasıl yapılır, pratik ve lezzetli kavurma tarifi aramalarını Google üzerinden yapıyor. İşte kurban eti ile yapılan nefis kavurma tarifi…

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun ya da dana but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

KAVURMA NASIL YAPILIR? TARİFİ?

Öncelikle kuyruk yağını çok ince bir şekilde doğrayın ve bir tencerenin içine atarak yağını salana kadar kavurun. İçine iyice yıkayıp süzdüğünüz kuşbaşı etinizi ilave edin ve kısık ateşte kavurmaya devam edin. Et kendi suyunu salıp tekrar çekmeye başlayınca sıcak suyu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında ara sıra tencerenin kapağını açmadan sallayarak etleri ters düz edin. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Yanında şahane bir pirinç pilavı ve buz gibi bir ayranla birlikte etler sıcakken servis edin.

Afiyet olsun.